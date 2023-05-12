У Харківській області відбулося тестування танку "Оплот".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що оборонне відомство замовить у Державного концерну "Укроборонпром" виробити танки БМ "Оплот" для посилення Збройних сил України. Як повідомляє Міністерство оборони України, про це Резніков заявив під час візиту до Харківської області.

Зокрема, Резніков провів тестування танку "Оплот".

"Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ "Оплот". На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність - це збереження життя наших захисників і захисниць. Щоб вони могли захищати нас, щоб вони не втрачали своє здоров’я, їм потрібна броньована техніка. Я люблю кухню і музику різних народів світу, але в промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом. Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить у "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти", - сказав міністр.

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Окрім того, в рамках візиту міністр нагородив відзнаками співробітників одразу декількох підприємств "Укроборонпрому" за внесок в обороноздатність України.

Своєю чергою, як заявив генеральний директор "Укроборонпром" Юрій Гусєв, необхідно спільно з країнами-партнерами забезпечити постійне збільшення обсягів виробництва та ремонту усіх видів озброєння та військової техніки.

БМ "Оплот" - що відомо про танк вітчизняного виробництва

БМ "Оплот" - це середній танк, призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) і низьколітаючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії супротивника.

Виконання бойових завдань можливе за різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умов у діапазоні температури навколишнього середовища від -40°C до +55°C. Раніше "Оплот" у дії вже показували на відео.

"Температурна" витривалість "Оплотів" є однією з переваг над російськими танками, зауважували експерти. Український БМ хороший саме для спекотного і вологого клімату, для високогір'я. Його двигуни можуть працювати в умовах повної задимленості і піщаного пилу.

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