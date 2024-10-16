Україна отримає 49 танків Abrams M1A1 у рамках нового пакета військової допомоги на 245 мільйонів доларів.

Австралія найближчим часом відправить Україні десятки танків Abrams M1A1, які країна вивела з експлуатації та замінює новими M1A2. Про це заявив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой, повідомляє ABC News.

"Ці танки забезпечать українським збройним силам більшу вогневу міць і мобільність, а також доповнять підтримку, яку надають наші партнери українським бронетанковим бригадам - Австралія незмінно підтримує Україну", - заявив він.

Повідомляється, що Україна отримає 49 танків Abrams M1A1 у рамках пакету військової допомоги на 245 мільйонів доларів. Австралійська армія використовувала ці танки в період з 2007 по 2024 рік у складі 2 бронетанкових полків.

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Зазначається, що для передачі застарілих танків Abrams від Австралії "третій країні" потрібен був дозвіл Сполучених Штатів відповідно до Міжнародних правил торгівлі зброєю (ITAR).

При цьому, оскільки термін служби цих танків добігає кінця, вони потребуватимуть ремонту перед відправкою в Європу. Вони також можуть бути швидко відправлені в Україну для використання як джерело запасних частин.

Український консультант з питань оборони Джей Сі Додсон, який допомагав у проведенні початкових переговорів про передачу австралійських "Абрамсів", заявив у коментарі виданню, що машини мають прибути на фронт швидше, ніж зазвичай.

"Одна з унікальних особливостей австралійських танків полягає в тому, що вони перебувають у досить хорошому робочому стані. Той факт, що українці вже мають кілька M1A1, отриманих від союзників, свідчить про те, що існує хороший логістичний ланцюжок, а також певна підготовка", - сказав він.

Як зазначають аналітики Defense Express, передача 49 танків виведе Австралію на перше місце в донорстві танків Abrams до України - до цього ЗСУ отримали тільки 31 танк Abrams у тій самій версії від США.

Крім того, важливо, що в австралійських машинах немає броні зі збідненого урану, яка не призначена для експорту зі США.

Допомога від Австралії Україні

Як писав УНІАН, ще наприкінці минулого року Україна надіслала офіційний запит Австралії щодо передачі списаних 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan. Однак замість того, щоб погодитися, Австралія прийняла рішення порізати вертольоти на запчастини, і тепер продає їх корпорації Airbus.

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