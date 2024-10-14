Наразі експерти можуть лише здогадуватися, чому загалом дружня до України Австралія так вчинила.

Австралія порізала гелікоптери MRH90 Taipan, які просила Україна, а тепер продає запчастини від них. Про це пише Defense Express.

MRH90 Taipan є австралійською локалізацією франко-німецького гелікоптера NHI NH90, розробленого корпорацією Airbus Helicopters SAS (раніше відома як Eurocopter). Ще у січні з’явилася інформація, що вертольоти почали різати на метал, а найбільш критичні компоненти з них начебто хотів викупити Airbus Group, материнська компанія "Еврокоптера".

Все це відбувалося на тлі публічних заяв українських посадовців, що Україна хотіла би отримати гелікоптери, які не потрібні самій Австралії.

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"Але при цьому всьому лишалось відкритим питання все ж про те, коли насправді Австралія почала домовлятись із Airbus про можливий викуп комплектуючих з MRH90 Taipan, і чи не було це фактичною причиною відмови передати ці вертольоти нашій країні", – додає Defense Express.

Наразі відомо, що європейці вже почали отримувати ключові компоненти розпиляних австралійських гелікоптерів. Представник Airbus Helicopters SAS Аксель Алоччіо визнав, що демонтовані з австралійських вертольотів запчастини уже "використовуються в широкій програмі підтримки" NH90, при цьому вони продаються за зниженою ціною. Мовляв, таким чином вдалось вирішити проблему нестачі комплектуючих до NH90.

"Окремо показовим такий формат технічної підтримки виглядає на тлі попередніх повідомлень про те, що NH90 вважався проблемним, але тепер є потенційні замовлення аж до 100 таких вертольотів, котрі можуть бути фіналізовані протягом 18 місяців, зокрема за рахунок замовлень від країн Близького Сходу", – додають аналітики.

Австралійські вертольоти MRH90 Taipan

Як писав УНІАН, ще наприкінці минулого року Україна направила офіційний запит Австралії про передачу списаних 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan.

Причиною списання вертольотів називалися проблеми з надійністю, зокрема катастрофа одного з вертольотів під час навчань. Однак Україна наголошувала, що для неї в умовах війни поняття про безпеку трохи відрізняється від того, яке має мирна Австралія.

Експерти наводили кілька причин того, чому Австралія продовжила утилізацію всупереч запитам України. Ці причини могли мати як юридичний характер (проблеми кінцевого правовласника), так і брак запчастин для експлуатації цих вертольотів.

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