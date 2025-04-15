Головна мета програми - створити танк, готовий до сучасних загроз, без бюрократичної затримки.

Армія США різко прискорює оновлення танка Abrams. Замість багаторічної бюрократичної процедури, пов’язаної з модернізацією M1 Abrams, Білий дім та Пентагон обрали курс на швидке оновлення танка. Генерал Ренді Джордж доручив радикально скоротити терміни запуску нової модифікації, пише Defense News.

Спочатку армії озвучили термін - 65 місяців. Джордж назвав його неприйнятним і наказав пришвидшити програму. Новий план - поставити оновлений танк M1E3 за 24–30 місяців.

Серед ключових змін: автозавантажувач, активний захист, оновлена трансмісія, покращена ергономіка та бойові системи.

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Армія також планує передати більше свободи промисловості для розробки рішень:

"Класна річ тут полягає в тому, що промисловості дозволили вибирати деталі, фактично дозволивши побудувати свій ланцюг постачань", - сказав технічний директор армії США Алекс Міллер.

Мета програми - створити модульну платформу, яку легко адаптувати. Контракт із General Dynamics Land Systems очікується вже в травні.

Ці зміни збігаються з ініціативами адміністрації Трампа, яка цього місяця підписала виконавчий указ про перегляд основних оборонних програм. Міллер підкреслив:

"Це шлях до змін процесів та інновацій... Коли ми отримаємо перемогу тут, ми зможемо поглянути на інші програми", - сказав він.

Танк Abrams - що відомо про цю машину

M1 Abrams - основний бойовий танк армії США, який перебуває на озброєнні з початку 1980-х років. Відомий потужною бронею, 120-мм гарматою та високою живучістю на полі бою. Брав участь у війнах у Перській затоці, Іраку та Афганістані.

У 2025 році армія США розпочала модернізацію до версії M1E3, яка матиме знижену масу, автоматичний механізм заряджання, сучасні системи управління боєм і активний захист та покращену ергономіку та трансмісію.

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