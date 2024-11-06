Вони допоможуть у евакуації бійців, підвозі провізії, мінуванні та розвідці.

Техніку Сил оборони України на фронті поповнять нові роботизовані комплекси "Тарган 2К", "Тарган 200", а також "Буревій" та "Танчик". Про це в Telegram повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що ці розробки вже пройшли необхідну кодифікацію.

Як підкреслив Федоров, держава може закуповувати та постачати на фронт лише кодифіковані розробки, тобто ті, що відповідають стандартам НАТО. Одне із завдань кластеру оборонних технологій Brave1 — допомагати виробникам доводити розробки до готовності. Наразі у Brave1 уже понад 220 кодифікованих розробок.

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За його інформацією, "Тарган 2К" легко адаптується під різні завдання — від логістичних до розвідувальних. Має досить просту конструкцію та працює на короткому рейнджі — до 20 км. Його вартість складає всього 3 тисячі доларів.

"Тарган 200" за характеристиками схожий на "Тарган 2К", але розрахований на більше навантаження — до 200 кг. У логістиці може замінити від 2 до 8 людей, зауважив Федоров.

Міністр розповів, що "Танчик" витримує навантаження до 500 кг та виконує різні місії — розвідувальні, диверсійні, евакуаційні та атакувальні, логістичні, а "Буревій" допомагає в логістиці особливо важких предметів та евакуації бійців.

"Кожна із цих розробок може врятувати не одне життя. Роботи евакуйовують бійців, підвозять провізію, розміщують та заміновують, заміняють військових, щоб ті не ставали живою ціллю для ворожих безпілотників", - наголосив Федоров.

Посадовець, посилаючись на дані Генштабу, додав, що завдяки роботизованим підрозділам, втрати українських військових зменшилися на 30%.

"Це війна технологій, і чим більше їх на фронті, тим більша в нас перевага", - заявив Федоров.

Інші інноваційні розробки для армії

У жовтні в Україні провели демонстраційні випробування нових розробок – роїв дронів та керованих боєприпасів.

Свої роботи представили 17 команд виробників, рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до вирішення задач.

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