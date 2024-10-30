Зокрема, йдеться про максимально ефективні, актуальні продукти, розраховані на умови, в яких відбуваються військові дії.

В Україні провели демонстраційні випробування нових розробок - роїв дронів та керованих боєприпасів.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін повідомив в Telegram. Зокрема, демонстраційні випробування були проведенні за участі Brave1, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації, Генерального штабу і Національної гвардії.

Як відзначив міністр, йдеться про 17 команд виробників. Так, 7 із них представили свої напрацювання технології рою дронів, а 10 - керованих боєприпасів. За словами міністра, ці рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до вирішення задач.

"Ми працюємо над кількістю таких виробів, але якість має йти попереду. Оборонка має поставляти у військо інноваційні рішення, які дійсно потрібні Силам оборони зараз та в найближчому майбутньому. Максимально ефективні, актуальні продукти, розраховані на умови, в яких відбуваються військові дії", - повідомив Сметанін.

Міністр додав, що виробників було зібрано усіх разом, аби вдалося усе реалізувати.

"Представники Міноборони й Генштабу побачили, що саме вміє український виробник, та дали свої рекомендації для покращення продуктів", - підкреслив Сметанін.

Виробництво зброї в Україні

Видання The Times писало, що в Україні активно розробляються новітні технології для боротьби з російськими безпілотниками. Незабаром будуть доставлені на лінію фронту. Серед цих розробок - спеціальні рюкзаки типу "їжачок" та наземні роботи з "купольними щитами", які здатні ефективно нейтралізувати ворожі дрони.

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