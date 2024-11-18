Аж ніяк не крилата ракета: тисячі дронів від Helsing не здатні замінити Taurus, - ЗМІ

Ні про які "міні-Тауруси" чи хоча б про частку можливостей Taurus у цих дронах не йдеться.

Україна отримає німецькі дрони від Helsing, які називають міні-Taurus. Подейкують, що Німеччина нібито передає ці дрони замість крилатих ракет Taurus. Їх може бути до 4000 "міні-Таурусів", пише Defense Express.

Інформація про ці дрони вкрай обмежена. Зазначено лише назву їхвиробника - компанію Helsing. Вони мають розвинутий "штучний інтелект" для автономного ураження цілей та ігнорування РЕБ, мають дальність у чотири рази більшу за українські дрони-камікадзе й дешевші за американський Switchblade чи російський "Ланцет".

Дрон є баражуючим боєприпасом для ураження цілей на дальності у 40-60 км, що у приблизно чотири рази більш за українські FPV-дрони. На основі цього можливо одразу зрозуміти, що ні про які "міні-Тауруси" чи хоча б про частку можливостей Taurus у цих дронах не йдеться.

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Як зазначає видання, задача цієї німецької крилатої ракети - знищення високозахищених об'єктів за допомогою 480-кг бойової частини на дальності понад 500 км. Будь-який дрон, навіть який мав би аналогічну дальність, фізично не може знищити такі цілі за допомогою бойової частини вагою у декілька десятків кілограмів.

Дрони від Helsing - це чергові "камікадзе" із бойовою частиною у межах кілограмів для ураження бронетехніки. Йдеться про аналог Switchblade, який, як зазначено, буде постачатися у кількості декілька сотень на місяць до повного виконання контракту у 4000 одиниць.

Дрон від Helsing може бути чудовим засобом для ураження російських цілей у фронтовій та ближній прифронтовій зоні, але це ніяк не аналог крилатої ракети.

Німецькі дрони для України

Німеччина збирається передати Україні технологічну новинку - 4 тисячі дронів зі штучним інтелектом від компанії Helsing.

Ці БПЛА вже прозвали Mini-Taurus. Вони мають сучасні системи, які роблять їх невразливими для російських систем радіоелектронної боротьби і GPS-перешкод. Постачання дронів підтвердив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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