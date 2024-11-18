Декілька зразків вже тестують на фронті у східних регіонах України.

Німеччина збирається передати Україні технологічну новинку - 4 тисячі дронів зі штучним інтелектом від компанії Helsing.

Як пише Bild, ці БПЛА вже прозвали Mini-Taurus. Вони мають сучасні системи, які роблять їх невразливими для російських систем радіоелектронної боротьби і GPS-перешкод. Постачання дронів підтвердив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Інсайдери анонсували, що вже з грудня почнеться постачання кількох сотень БПЛА. Декілька зразків вже тестують на фронті у східних регіонах України в реальних бойових умовах.

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Як вказується, Mini-Taurus аналізують місцевість і визначають місце розташування навіть за складних погодних умов або зруйнованої інфраструктури. Це дозволяє у дрону виконувати місію навіть у разі втрати радіосигналу, що значно збільшує точність ураження.

Крім того, німецькі дрони мають вчетверо більшу дальність польоту, ніж у звичайних українських БПЛА-камікадзе, і при цьому значно дешевші за західні аналоги.

Bild не розкриває точної вартості цих дронів, однак американські Switchblade 600 коштують близько 100 000 євро, а російські Zala Lancet - 35 000 євро.

За словами Пісторіуса, ЗСУ зможуть ефективно використовувати ці БПЛА проти ключових військових об'єктів Росії, зокрема, командних пунктів і логістичних центрів. Берлін може розглянути також впровадження подібних технологій у своєму Бундесвері.

Війна в Україні - допомога від союзників

У жовтні стало відомо, що Німеччина виділить мільярдні пакети допомоги на підтримку оборонних зусиль України.

"До кінця року, ми за підтримки наших партнерів з Бельгії, Данії і Норвегії доставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 мільярда євро", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Днями УНІАН повідомляв, що Естонія виділить Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме техніку та боєприпаси. Цього разу пакет допомоги зібраний із резервів сил оборони цієї країни з урахуванням потреб України.

Водночас Швеція виділить щонайменше 6,9 мільярда доларів на військову підтримку Україні з 2024 по 2026 рік.

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