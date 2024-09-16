Над розробкою цієї багаторівневої системи ППО працювали кілька турецьких компаній.

Туреччина успішно випробувала систему протиповітряної оборони SIPER-2 "Сталевий купол". Вона зможе знищувати ракети, винищувачі та інші цілі, повідомляє NTV.

Над розробкою системи SIPER-2 працювали турецькі компанії Aselsan, Roketsan і Tübitak SAGE. Вона складається з кількох компонентів: зенітно-ракетного комплексу Sungur, системи ППО дальнього радіуса дії SIPER і лазерної установки.

Крім того, "Сталевий купол" обладнаний системою ідентифікації цілей "свій-чужий" і має можливість одночасного запуску ракет з восьми пускових установок, кожна з яких вміщує по шість ракет.

Відео дня

Очікується, що SIPER-2 зможе знищувати крилаті ракети, винищувачі, ракети класу "повітря-земля", безпілотники, а в майбутньому також і балістичні цілі. Перша така система має бути введена в експлуатацію в турецькій армії до кінця цього року.

Що відомо про "Сталевий купол"

Влітку 2024 року Туреччина оголосила про план створити власну багаторівневу систему ППО під назвою "Сталевий купол". Вона має стати конкурентом відомому ізраїльському "Залізному куполу".

Нова система ППО та ПРО буде мережецентричним комплексом з функцією штучного інтелекту. Згідно з задумом, комплекс захищатиме увесь повітряний простір країни від загроз "на дуже малих та дуже великих висотах" і "на дуже малих та великих відстанях".

Вас також можуть зацікавити новини: