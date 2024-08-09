Нова система ППО та ПРО буде мережецентричним комплексом з функцією штучного інтелекту

Туреччина оголосила про план створити власну багаторівневу систему ППО під назвою "Сталевий купол". Вона має стати конкурентом відомому ізраїльському "Залізному куполу".

Як пише Breaking Defense, гендиректор місцевої компанії Aselsal Ахмета Акйола підтвердив, що вони братимуть участь у цьому проєкті. Також до розробки долучаться Roketsan, SAGE та MKE, а координатором проєкту виступить SSB - Управління оборонною промисловістю уряду Туреччини.

У відомстві зазначали, що нова система ППО та ПРО буде мережецентричним комплексом з функцією штучного інтелекту. Згідно з задумом, комплекс захищатиме увесь повітряний простір країни від загроз "на дуже малих та дуже великих висотах" і "на дуже малих та великих відстанях". Акйол навіть назвав цю розробку "системою систем".

Як відомо, насправді "Залізний купол" - це лише один з трьох компонентів багаторівневої системи, до якої також входять "Праща Давида" та "Стріла". Турецький оборонний фахівець Джан Касапоглу зазначив, що "Сталевий купол" також являтиме собою багаторівневу архітектуру ППО та ПРО, яка ще буде доповнена засобами радіоелектронної боротьби.

"Це тип цілісної оборонної архітектури з усіма датчиками, який найкраще стріляє, а не єдина система зброї", - сказав Касапоглу.

За його словами, розробка цієї ешелонованої протиракетної оборони відбувається "у світлі зростання змішаних пакетів ударів, що складаються з безпілотників і всіх видів ракет. Російсько-українська війна була джерелом для такої концепції операцій".

Графічне зображення системи, опубліковане Акйолою на X, показує різноманітні системи протиповітряної оборони, які можуть бути частиною "Сталевого куполу", включаючи HiSAR, SiPER і GURZ, з’єднані через систему керування радіолокаційним зв’язком RADNET і керовані через систему командування та управління HAKiM Air. Система буде підключена до супутника через локально розроблений T-link.

Очікується, що система протидіятиме безпілотникам за допомогою засобів перешкод iHTAR, лазера GOHBERK і ALKA.

"Хоча "Залізний купол" функціонує десятиліттями та додав можливості боротьби з безпілотниками під час останніх конфліктів, "Сталевий купол" — це лише концепція операцій, яку ще належить випробувати, перевірити та запустити в експлуатацію. Але якщо ці етапи будуть успішно завершені, це може привернути інтерес багатьох арабських країн і країн Перської затоки, які прагнуть захистити свій повітряний простір від різних загроз", - зазначає видання.

Розробки ППО у світі

На тлі російсько-української війни Туреччина не перша країна, яка задумалась про посилення свого захисту.

У березні виконавчий директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що лідери ЄС повинні розглянути можливість встановлення систем протиповітряної оборони малої дальності, подібних до ізраїльського "Залізного купола".

Згодом колишній радник президента США з питань національної безпеки генерал Герберт Макмастер наголосив, що Велика Британія має підготуватися до можливих майбутніх військових конфліктів і побудувати систему протиповітряної оборони як в Ізраїлі.

Пізніше, у травні, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав розробити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола".

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