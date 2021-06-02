Судно успішно вразило ціль ракетами з лазерною системою наведення.

Прототип першого турецького безпілотного судна ULAQ успішно пройшов вогневі випробування.

Біля берегів Анталії озброєний катер вразив ціль на землі двома 70-мм ракетами з лазерною системою наведення Cirit, пише Janes. Максимальна заявлена дальність дії таких ракет становить 8 км. Прототип керувався з мобільного командного пункту.

Вперше про проект публічно оголосили в жовтні 2020 року. Роботи фінансуються турецькими компаніями Ares Shipyard і Meteksan з 2018 року. До розробки прототипу творці приступили в червні минулого року, а в лютому його вже спустили на воду.

У майбутньому планують випустити подібні судна, придатні для виконання розвідувальних місій, радіоелектронної боротьби, мінної війни, битв з надводними та підводними об'єктами, пожежогасіння.

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.#Denizkurdu2021 🇹🇷 pic.twitter.com/66yR06w6Wt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021

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Переклад: Катерина Комолова