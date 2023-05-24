Турецький оборонний гігант успішно випробував балістичну ракету.

Турецький виробник ракет Roketsan успішно випробував балістичну ракету малої дальності Tayfun ("Тайфун") в чорноморській провінції країни Різе. Про це повідомляє Daily Sabah.

Як повідомляється, на сьогоднішній день Tayfun є найбільш далекобійною ракетою Туреччини.

Раніше компанія випробовувала ракету в жовтні 2022 року. Тоді вона вразила ціль на відстані 560 кілометрів.

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Довідка УНІАН. Roketsan - Розробник ракет і ракетних комплексів. Компанія розробила кілька типів боєприпасів, які запускалися з турецьких безпілотних бойових літальних апаратів (БПЛА) Bayraktar TB2 в декількох зонах бойових дій, включаючи Сирію, Карабах йУкраїну. Вони знищують військову техніку противника від танків та гаубиць до систем ППО.

Далекобійний ракети для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині пропонують передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus. Це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля" великої дальності. Вона призначена для ураження високозахищених і заглиблених цілей.

На даний момент відомо, що Берлін замовив близько 600 ракет Taurus, але в робочому стані тільки 150.

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