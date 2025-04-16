Літак розробила авіабудівна корпорація Chengdu Aircraft Industry Group.

В мережу виклали анімаційний ролик, на якому перспективний китайський літак нового покоління J-36 збиває повітряні цілі лазерною зброєю. На нього звернув увагу ресурс Indo-Pacific News-Geo-Politics & Defense.

Як повідомляється, відео оприлюднила Aviation Industry Corporation of China (AVIC) – китайська державна компанія, яку називають найбільшим виробником військової авіатехніки у КНР.

Зазначимо, що J-36 створили фахівці Chengdu Aircraft Industry Group, яка входить до складу AVIC. Саме вона створила знаменитий винищувач п’ятого покоління J-20.

Щодо самого ролика, то він є типовим прикладом китайської пропаганди. Можна бачити, як перспективний бойовий літак "‎залихватськи"‎ збиває‎ лазерними установками ракети, які запустили винищувачі, схожі на американські F-22.

Дехто з фахівців розглядає це як декларацію намірів КНР дійсно озброїти J-36 лазерними установками. Однак яку саме зброю отримає новий літак – невідомо.

Нові бойові літаки Китаю

Деякі західні експерти вважають J-36 частиною китайської програми створення винищувачів шостого покоління, у той час як інші розглядають літак, як тактичний бомбардувальник JH-XX.

Спеціалісти не виключають, що J-36 стане командним центром для управління бойовими БпЛА. Можливо, він зможе запускати ракети надвеликої дальності.

Окрім J-36 Китай нещодавно почав випробування ще одного нового літака – J-50.

Про нього відомо ще менше, ніж про першу китайську новинку. Вочевидь, J-50 має два двигуна, а все його озброєння повинно розміщуватись у внутрішніх відсіках.

Вас також можуть зацікавити новини: