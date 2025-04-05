Можливо, що знімки отримали під час нового випробувального польоту.

У мережу виклали нові фото винищувача-невидимки від китайської Shenyang Aircraft Corporation, який отримав умовне позначення J-50. На них звернули увагу фахівці The War Zone.

J-50 став одним із двох нових китайських літаків, знімки яких виклали в мережу у грудні минулого року.

Інший отримав позначення J-36. Він значно більший і, ймовірно, має три двигуна. Літак розробила Chengdu Aircraft Industry Group. J-36 розглядають як винищувач або у якості тактичного бомбардувальника JH-XX‎.

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Щодо J-50, то про нього відомо ще менше, ніж про J-36. Знімки, які раніше з’явилися у вільному доступі, були дуже поганої якості і могли розповісти хіба що про загальні концептуальні рішення, які реалізовували на J-50.

Як можна бачити, J-50 не має вертикального стабілізатора, що свідчить про намагання розробників забезпечити кращу малопомітність, ніж у бойових літаків попередніх поколінь.

Вочевидь, J-50 має два двигуна, а все його озброєння повинно розміщуватись у внутрішніх відсіках – знову ж таки, для забезпечення малопомітності.

Нові розробки КНР – що відомо

Таким чином, китайці створили одразу два нових малопомітних літака:

• Винищувач/тактичний бомбардувальник J-36 (JH-XX?);

• Винищувач J-50.

Перший розробила Chengdu Aircraft Industry Group, тоді як другий – Shenyang Aircraft Corporation. Можливо, в серію піде лише один із них – той, який доведе, що пропонує краще рішення для поточних викликів.

Також нагадаємо, що Китай вже експлуатує свій новий винищувач п’ятого покоління Chengdu J-20. Останній нещодавно побачили в "режимі звіра", тобто, з великим арсеналом ракет класу "повітря-повітря", розташованих на зовнішніх вузлах.

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