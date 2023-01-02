Німецький політик запевнив, що передача танків "залишиться в зовнішньополітичній лінії".

Німецька влада не планує самостійно займатися питанням передачі танків Leopard Україні. Це робитиметься в координації з партнерами по Північноатлантичному альянсу.

За словами члена соціал-демократичної партії Німеччини Міхаеля Мюллера, передача танків "залишиться в зовнішньополітичній лінії, щоб не було непродуманих сольних зусиль".

"Таке озброєння можемо поставлятися тільки в координації з нашими партнерами по НАТО", - цитує політика видання Spiegel.

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При цьому він вказав, що у США і Франція є подібні системи, але вони не пропонують їх ЗСУ.

"Німеччина хоче безумовно і далі уникати того, щоб Альянс став стороною війни", - зазначив Мюллер.

Також він пообіцяв підтримувати Київ сучасною зброєю до тих пір, поки це буде необхідно.

Передача танків Leopard Україні - що відомо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не відправляє Україні танки Leopard II, щоб не допустити "розширення масштабів війни".

При цьому радник глави офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що українські військові скоро отримають танки Abrams і Leopard, а також систему протиракетної оборони Patriot.

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