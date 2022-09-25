Німеччина не відправляє Україні танки, бо не бажає спровокувати розширення масштабів війни. Якщо почнуться бойові дії між НАТО і Росією, то це "буде катастрофа".
Таку заяву зробив федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю виданню The Times.
"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією і НАТО, тому що це було б катастрофою", — сказав Шольц.
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За словами канцлера, Німеччина "дійсно багато робить" в рамках підтримки України. Глава уряду вважає, що ФРН відправила нашій країні "величезну масу дуже ефективної зброї".
Поставки танків і військова допомога від Німеччини: що відомо
- Парламент ФРН 23 вересня не зміг проголосувати за пропозицію Опозиційного блоку ХДС / ХСС про негайне постачання танків та іншої бронетехніки Україні. Депутати коаліції і члени "лівої" фракції виступили проти.
- Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомляла, що Берлін домовився з партнерами в НАТО не надавати танки Україні "в односторонньому порядку".
- За останній місяць ФРН передала нашій країні 2 РСЗВ Mars II, 50 бронетранспортерів Dingo і 9 додаткових зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Німеччина також пообіцяла відправити ще 4 САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них.