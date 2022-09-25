За словами канцлера, ФРН підтримує нашу країну, але не хоче допустити розширення масштабів війни.

Німеччина не відправляє Україні танки, бо не бажає спровокувати розширення масштабів війни. Якщо почнуться бойові дії між НАТО і Росією, то це "буде катастрофа".

Таку заяву зробив федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю виданню The Times.

"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією і НАТО, тому що це було б катастрофою", — сказав Шольц.

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За словами канцлера, Німеччина "дійсно багато робить" в рамках підтримки України. Глава уряду вважає, що ФРН відправила нашій країні "величезну масу дуже ефективної зброї".

Поставки танків і військова допомога від Німеччини: що відомо

Парламент ФРН 23 вересня не зміг проголосувати за пропозицію Опозиційного блоку ХДС / ХСС про негайне постачання танків та іншої бронетехніки Україні. Депутати коаліції і члени "лівої" фракції виступили проти.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомляла, що Берлін домовився з партнерами в НАТО не надавати танки Україні "в односторонньому порядку".

За останній місяць ФРН передала нашій країні 2 РСЗВ Mars II, 50 бронетранспортерів Dingo і 9 додаткових зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Німеччина також пообіцяла відправити ще 4 САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них.

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