Суттєво посилити захист українського неба зможуть норвезький зенітний ракетний комплекс NASAMS та німецький IRIS-T, які Україна розраховує отримати найближчим часом.

Протиповітряна оборона України працює досить ефективно і збиває крилаті ракети росіян, проте потребує покращення.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Ми зараз працюємо в інших реаліях, ніж у мирному часі. Ми зазнали серйозних потрясінь після перших ракетних ударів по Повітряних силах. Саме тому Повітряні сили працюють за новими підходами, в умовах, коли потрібно постійно переміщуватися, постійно уникати ракетних атак ворога", - зазначив Ігнат.

Він запевнив, що українська система ППО працює ефективно.

"Ми не можемо вище голови стрибнути, хоча інколи і стрибаємо. Питання у тому, що ті сили і засоби, які ми використовуємо сьогодні у боротьбі із технологічним і кількісно переважаючим нас окупантом, морально застарілі. Потрібно було давно розвивати свою систему ППО, і були такі спроби, однак ми не можемо зараз займатися цим процесом, тому маємо розраховувати на суттєве посилення вже існуючої системи, яка ефективно збиває крилаті ракети ворога", - сказав Ігнат.

За його словами, суттєво посилити ППО України зможуть такі комплекси як норвезький NASAMS та німецький IRIS-T, які Україна очікує отримати найближчим часом.

Також у подальшій перспективі було б непогано отримати американський ЗРК Patriot, який є однією з найкращих систем у світі, додав Ігнат.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

На початку липня США передали Україні дві системи ППО NASAMS.

5 липня президент Володимир Зеленський заявив, що дипломати продовжать добиватися від іноземних партнерів надання Україні сучасних протиракетних систем.

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