Президент наголосив, що саме тут – у небі над Києвом, у морі біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні і в Запорізькій області – вирішується, яким буде життя у Європі надалі.

Затягування з передачею партнерами зброї нашій державі - це запрошення для Росії бити знову і знову по Україні.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні до українців наприкінці 123-го дня війни.

Він наполягає на якнайшвидшій передачі партнерами України необхідної для ЗСУ зброї.

Президент наголосив, що армія РФ сьогодні завдала ракетних ударів по низці міст України.

"Росія знову вдарила ракетами по Києву. Рано-вранці. Друга армія світу звитяжно "перемогла" дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені, і серед них – дівчинка, звати її Женя, їй сім років, донька загиблого, зараз вона в "Охматдиті". Також поранена її мати. До речі, громадянка Росії… Ракети били й по Миколаївській області, і по Чернігівщині, і по Одесі, і по Черкасах. Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялись і на Харківщині, в Сумській області, і на Донбасі, на півдні нашої держави", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що частину ракет було збито.

"Але тільки частину. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі. Затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження – це насправді запрошення для Росії бити знову й знову", - заявив Зеленський.

Він додав, що окупантів – терористів – треба бити з усієї сили, щоб вони не думали, що можуть тиснути й когось переграти.

"Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети – це за одну лише суботу, за 24 години. Вони – про російський почерк: робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Про те, наприклад, що лідери "Великої сімки", які саме сьогодні зібралися в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо", - підкреслив президент України.

За словами Зеленського, це можливо, тільки якщо Україна отримає все те, що запитує, і саме в ті терміни, у які потребує, – і зброю, і фінансову підтримку, і санкції проти Росії.

"Інакше в цій війні не може бути. Бо саме тут – у небі над Києвом, у морі біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні і в Запорізькій області – ось де вирішується, яким буде життя у Європі надалі. Саме у нас, в Україні, і ніде більше", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, немає в Росії стільки ракет, скільки у українців є впевненості у власних силах.

"Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що в Україні треба якнайшвидше розгорнути ефективну систему протиракетної оборони.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 червня російські війська запустили ракети по Києву. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Шевченківському районі. За останніми даними, виявили тіло одного загиблого, ушкодження отримали 6 мешканців будинку.

Також вчора ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Загинула одна особа, п'ятеро постраждали, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

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