Путін заявляв, що ця зброя має практично необмежений радіус дії і здатна обійти американську протиракетну оборону.

Два американських дослідники заявили, що вони визначили ймовірне місце розгортання в Росії нової крилатої ракети 9М370 "Буревісник" (у США відома під назвою Skyfall) з ядерною силовою установкою, яку Володимир Путін називав "непереможною".

Як пише Reuters, використовуючи знімки, зроблені 26 липня Planet Labs, Декер Евелет і Джефрі Льюїс визначили, що потенційним місцем базування нової ракети є будівельний об'єкт, що примикає до сховища ядерних боєголовок, відомого під двома назвами - Вологда-20 і Чебсара. Цей об'єкт розташований за 475 км на північ від Москви.

Як зазначив Евелет, об'єкт складається з дев'яти споруджуваних горизонтальних пускових майданчиків. За його словами, вони розташовані трьома групами всередині високих берм, щоб захистити їх від атак або запобігти випадковому вибуху на одному з них від детонації ракет на інших.

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"Це місце призначене для великої стаціонарної ракетної системи, а єдина велика стаціонарна ракетна система, яку вони (Росія) зараз розробляють, - це Skyfall", - сказав Евелет.

При цьому опитані Reuters експерти зазначають, що ракета не додасть можливостей, яких уже немає в ядерних сил Москви, включно зі здатністю долати протиракетну оборону США. Ба більше, ядерний двигун загрожує викидом радіації на траєкторії польоту, а його розгортання загрожує аварією, яка може призвести до зараження навколишнього регіону.

"Skyfall - це унікальна дурна система зброї, літаючий Чорнобиль, який представляє більшу загрозу для Росії, ніж для інших країн", - зазначив Томас Кантріман, колишній співробітник Держдепартаменту в Асоціації з контролю над озброєннями.

Путін представив "Буревісник" у березні 2018 року, заявивши, що ракета буде "низьколітаючою", з практично необмеженою дальністю, непередбачуваною траєкторією польоту і "невразливою" для нинішніх і майбутніх засобів оборони. Однак, за оцінками експертів, дальність польоту "Буревісника" може становити близько 23 000 км, а його дозвукова швидкість зробить його видимим.

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Ядерні загрози РФ

Раніше повідомлялося, що Росія планує внести зміни до своєї доктрини застосування ядерної зброї у відповідь на нібито "ескалаційні дії Заходу у війні в Україні.

Путін раніше заявляв, що Москва готова до можливої ядерної війни "з військово-технічної точки зору". Однак він сказав, що не бачить поспіху в бік ядерної конфронтації і що у Росії ніколи не виникало необхідності використовувати ядерну зброю в Україні.

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