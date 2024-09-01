Рішення, за словами заступника глави МЗС Росії, "пов'язане з курсом на ескалацію наших західних супротивників".

Росія планує внести зміни до своєї доктрини застосування ядерної зброї у відповідь на нібито "ескалаційні дії Заходу у війні в Україні. Як пише Reuters, про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

"Робота перебуває на просунутій стадії, і є чіткий намір внести корективи", - цитує Рябкова державне інформаційне агентство ТАСС.

Він сказав, що рішення "пов'язане з курсом на ескалацію наших західних супротивників" у зв'язку з війною в Україні. При цьому Рябков не сказав, коли буде готова оновлена ядерна доктрина.

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"Час завершення цієї роботи - досить складне питання, враховуючи, що ми говоримо про найважливіші аспекти забезпечення нашої національної безпеки", - сказав він.

Чинна ядерна доктрина, викладена 2020 року, передбачає, що Росія може застосувати ядерну зброю в разі ядерного нападу противника або звичайного нападу, який загрожує існуванню держави.

Раніше російські військові аналітики вже закликали Путіна знизити поріг застосування ядерної зброї, щоб "протверезити" ворогів Росії на Заході.

У червні Путін заявив, що ядерна доктрина є "живим інструментом", який може змінюватися залежно від світових подій. Коментарі Рябкова в неділю були найяскравішою заявою про те, що зміни дійсно будуть внесені.

Путін раніше заявляв, що Москва готова до можливої ядерної війни "з військово-технічної точки зору". Однак він сказав, що не бачить поспіху в бік ядерної конфронтації і що у Росії ніколи не виникало необхідності використовувати ядерну зброю в Україні.

Ядерні загрози Росії

Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи питання дозволів на удари по РФ ракетами Storm Shadow, заявив, що країна-агресорка має доктрину щодо використання ядерної зброї, "яка зараз уточнюється".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю заяву. За його словами, росіяни регулярно намагаються залякувати міжнародну спільноту, і частиною цієї "залякувальної програми" є і погрози щодо ядерної зброї.

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