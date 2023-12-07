Олександр Камишин зазначив, реалізація цих проектів займе роки.

Україна домовилася про виробництво дефіцитних снарядів з американськими компаніями. Йдеться про артилерійські снаряди калібру 155-мм.

"У нас є домовленості з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів 155 калібру. Реалізація цих проектів триватиме роки", - розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону.

За його словами, виробництво цих снарядів займає приблизно два-три роки. При цьому він вказав, що для початку виробництва Україні потрібні технології, якими є у країн Заходу.

Відео дня

"Тому чим раніше ми починаємо, тим раніше у нас будуть ці рішення і запрацюють для Сил оборони", - підсумував чиновник.

Виробництво зброї-Україна і США підписали Меморандум

У Вашингтоні в рамках українсько-американської конференції оборонних індустрій Україна і США підписали Меморандум про співпрацю щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними.

Документ про домовленість підписано Міністерством оборони та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, а також Міністерством оборони США.

Вас також можуть зацікавити новини: