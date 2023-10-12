Раніше США вже передавали Україні Switchblade і Phoenix Ghost, проте в якій кількості – невідомо.

Україна може отримати кілька партій дронів-камікадзе Switchblade 600. На даний момент у Сил оборони більше безпілотників Switchblade 300, проте "це скоро зміниться".

Про це пише Newsweek. Віце-президент з глобального розвитку бізнесу та маркетингу компанії AeroVironment Чарлі Дін зазначив, що Switchblade 600 надзвичайно важливі для оборони України.

Примітно, що раніше США вже передавали Україні Switchblade і Phoenix Ghost. Однак в якій кількості – невідомо.

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Журналісти Newsweek відправили Пентагону запит, проте в американському оборонному відомстві відповіли, що не можуть надати деталі щодо конкретної кількості того чи іншого озброєння, яке було передано Києву, крім тієї інформації, яка була оголошена публічно.

"Міністерство оборони США продовжить підтримувати Україну засобами самозахисту в найближчому майбутньому і (засобами) стримування від подальшої агресії", – сказав офіційний представник Пентагону Джефф Юргенсен.

Своє. черною, Чарлі Дін зазначає, Україна отримала дуже велику кількість Switchblade 300, і вони були швидко використані на полі бою за прямим призначенням.

"600-ті також використовуються в Україні, і їх кількість в країні швидко збільшується. Зараз 300-ті, як і раніше, переважають за чисельністю 600 – ті, але це скоро зміниться", – сказав він.

При цьому, за його словами, використання такого озброєння має ключове значення для ураження російських окупаційних військ, оснащених важкою технікою. Дін також додав, що компанії як, наприклад, AeroVironment витягують уроки з боїв в Україні. Так, між компанією і українськими операторами Switchblade підтримується постійний зв'язок, що дозволяє покращувати дрони протягом декількох тижнів.

Дрони Switchblade

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) Switchblade – це одна з розробок американської компанії AeroVironment. Їхня особливість полягає в тому, що вони можуть виконувати роль маневреної ракети.

Switchblade здатний виконувати круті маневри в повітрі і має хороші характеристики управління. Він обладнаний крилами, що дозволяє йому долетіти до віддаленої цілі і атакувати її.

Крім того, Switchblade може бути оснащений різними видами боєприпасів, включаючи снаряди з керованими запобіжниками, що робить його ефективною зброєю на полі бою. Також цей дрон відрізняється компактними розмірами і відносно невеликою масою, що робить його портативним і легко розгортається в польових умовах.

Switchblade може використовуватися як для розвідки, так і для проведення ударів по цілях.

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