Міністр оборони зазначив, що Іран продав Росії 2400 своїх дронів-камікадзе, тому поки іранські безпілотники "виграють цю конкуренцію".

Україна все ще очікує від США на баражуючі дрони-камікадзе Switchblade 600, а поки іранські БПЛА виграють конкуренцію.

Про це в інтерв'ю виданню Politico заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми все ще чекаємо на безпілотники Switchblade 600", - сказав Резніков.

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США пообіцяли надати Києву для збільшення запасів боєприпасів, що можуть зависати над ціллю до того, як оператор направить їх для завдавання удару. Виробник дронів AeroVironment заявив цього місяця, що перша партія з 10 дронів має надійти протягом кількох тижнів.

За словами Резнікова, за останні тижні Іран продав Росії 2400 своїх дронів-камікадзе, тому "на даний момент я б сказав, що іранські безпілотники тимчасово виграють цю конкуренцію".

Голова Міноборони зазначив, що протиповітряна оборона й надалі залишатиметься "пріоритетом номер один" у найближчі місяці. За його словами, слід розділити цілі в повітрі, і, наприклад, для боротьби з крилатими або балістичними ракетам можна використовувати IRIS-T з Німеччини і невдовзі NASAMS, або радянські системи типу "Бук".

"Проти іранських безпілотників ми можемо використовувати дешевше обладнання, таке як німецькі Gepard або Stinger і Starstreak, або інше обладнання наших партнерів", - сказав Резніков.

Дрони-камікадзе Switchblade 600: що про них відомо

Нагадаємо, в середині серпня повідомлялося, що армія США готова укласти контракт на поставку потужних дронів-камікадзе Switchblade 600 для України. До цього Україна отримала кілька одиниць Switchblade 300 меншого радіусу дії і Phoenix Ghost.

Раніше УНІАН уже розповідав, наскільки дрони-камікадзе є ефективною зброєю, і як вони працюють.

Загалом, баражуючі боєприпаси Switchblade офіційно увійшли у черговий пакет військової допомоги США ще в березні. Існує дві версії Switchblade, які розрізняються розмірами та потужністю бойової частини. Менший, Switchblade-300, має потужність, еквівалентну 40-мм гранаті для підствольного гранатомета.

Що стосується дронів Switchblade 600, вони здатні атакувати цілі на відстані 40 кілометрів і перебувати в повітрі близько 40 хвилин. Він важить 15 кг і несе бойову частину аналогічну ПТРК Javelin. Під час атаки цей дрон розганяється до 185 км/год.

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