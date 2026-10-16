Україна очікує найближчим часом перші винищувачі Gripen, - Зеленський

Вартість угоди становить близько 24,6 мільярда шведських крон, або приблизно 2,54 мільярда доларів.

Вже незабаром Україна має отримати перші шведські винищувачі Gripen. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в Telegram після зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном в Брюсселі.

Зокрема, глава держави відзначив, що цінує позицію швецького прем’єра, оскільки важливо посилювати тиск на Росію і збільшувати підтримку України, а не навпаки. Зеленський переконаний, що "саме такою має бути спільна відповідь Європи на російську ескалацію".

"Обговорили детально наші потреби для захисту від постійних атак, передусім посилення ППО. Дякую Швеції за наші домовленості щодо винищувачів Gripen. Очікуємо на їхні поставки найближчим часом. Вони доповнять наші F-16, зокрема, у збитті реактивних "шахедів", - повідомив Зеленський.

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Також він додав, що під час зустрічі з Крістерссоном окрема увага приділялася шляху України до членства у Європейському Союзі, підтримці енергетики для підготовки до зимового періоду.

Своєю чергою, як зазначив під час спілкування з журналістами прем’єр Швеції Крістерссон в кулуарах засідання Європейської Ради, він обговорив з Зеленським шведську підтримку для України.

"Винищувачі Gripen зараз розгортаються, пілоти проходять навчання. Усе це є успіхами. Але також, звісно, усі виклики, пов’язані з веденням нових винищувачів в їхню оборонну систему, я би сказав, долаються добре", - наголосив Крістерссон.

Окремо шведський прем’єр сказав, що дедалі більше зрозуміло, якими великим є фінансові потреби України до кінця 2026 року і на 2027 рік. Водночас, більшість країн розуміють, що треба знайти способи для підтримки України у довгостроковій перспективі.

Він наголосив, що треба посилити тиск на Росію і покращити підтримку України.

Проте, за його словами, сьогодні знову порушувалася тема використання російських знерухомлених активів, але поки що зрушень щодо конфіскації цих активів немає. Крістерссон підкреслив:

"На мою думку, у короткостроковій перспективі, кошти на підтримку України мають надійти з інших джерел, а не з заморожених активів".

Gripen для України

Як повідомляв УНІАН, у січні стало відомо, що Україна та шведська компанія Saab уклали контракт на постачання 16 багатоцільових винищувачів Gripen E. Вартість угоди становить близько 24,6 мільярда шведських крон, або приблизно 2,54 мільярда доларів.

У травні йшлося про те, що на початку 2027 року Україна повинна отримати перші 16 винищувачів Gripen модифікації C/D, а до 2030 року – 22 нові винищувачі найсучаснішої серії E, які країна закупить.

Водночас, шведські винищувачі Gripen мають досить багато переваг перед американськими F-16 і французькими Mirage.

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