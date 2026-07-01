Saab підписала з Україною контракт на 16 винищувачів Gripen

Перші винищувачі Gripen C/D за цим контрактом Україна може отримати вже у 2027 році.

Україна та шведська компанія Saab уклали контракт на постачання 16 багатоцільових винищувачів Gripen E. Вартість угоди становить близько 24,6 мільярда шведських крон, або приблизно 2,54 мільярда доларів, пише Reuters.

Про підписання контракту оголосила сама компанія Saab. Президент України Володимир Зеленський уточнив, що домовленості було досягнуто з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Окрім закупівлі літаків, угода передбачає технічну підтримку винищувачів.

За даними Saab, поставки нових Gripen E заплановані на 2029–2030 роки. Водночас Зеленський повідомив, що літаки Gripen C/D, які Швеція передасть Україні окремо, мають почати надходити вже на початку 2027 року.

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Під час зустрічі в Києві з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном президент також обговорив реалізацію контракту та подальшу оборонну співпрацю. За його словами, сторони приділили увагу спільним проєктам у сфері безпілотних систем і протиповітряної та протиракетної оборони.

Gripen для України - головні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Україна виділила 2,5 млрд євро із загального кредитного пакета Євросоюзу на придбання 20 нових винищувачів Gripen E. Крім того, Швеція передасть Києву ще 16 літаків попередніх модифікацій. Загалом угода в перспективі може зрости до 150 машин.

Винищувач Gripen розроблявся Швецією ще в роки Холодної війни з урахуванням можливого конфлікту з Росією. Попри багаторічну експлуатацію в різних країнах, літак жодного разу не проходив перевірку в умовах повномасштабної війни високої інтенсивності.

Експерт Андрій Крамаров зауважив, що поява Gripen виведе Повітряні сили Збройних сил України на абсолютно новий рівень. Його колега Богдан Долінце додав, що літак Gripen може здійснювати політ в режимі радіотиші, тобто бути невидимим для російських систем протиповітряної оборони.

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