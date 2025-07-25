За даними видання, система прибула в Україну за кілька днів після того, як Трамп оголосив про пакет допомоги.

Лише 13 липня президент США Дональд Трамп оголосив про пакет допомоги Україні на 10 мільярдів доларів. Впродовж кількох днів після цієї заяви перша з обіцяних системи ППО Patriot прибула в Україну з комплектом ракет, пише The Telegraph.

"До кінця того тижня завдяки угоді з Німеччиною до України вже прибули зенітно-ракетна система Patriot та інші ракети-перехоплювачі", - пише газета.

Пентагон і Білий дім використали цей крок, щоб спробувати переконати європейські країни ризикнути, відправивши свої наявні запаси до Києва, чекаючи, поки Америка їх поповнить.

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Однак, для деяких країн це складне завдання, враховуючи, що їхні ракети Patriot не будуть замінені до початку наступного року.

Раніше цього тижня Берлін оголосив про угоду з Вашингтоном про передачу Україні ще п'яти батарей. Німеччина надасть кошти на дві системи, тоді як Норвегія пообіцяла оплатити третю.

Patriot для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має домовленості про три системи ППО Patriot із десяти необхідних. Втім, необхідні також ракети, дрони, РЕБи та стабільне фінансування армії.

Президент нагадав, що лідер США Дональд Трамп погодився передавати системи Україні. Це відбуватиметься шляхом продажу, а отже нині Україна має знайти гроші на всі 10 систем. Було б добре мати до кожної системи одразу пакет з ракетами.

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