Зеленський відповів, скільки реально систем Patriot отримає Україна

За словами президента, триває робота щодо постачань додаткових систем від партнерів.

Україна наразі має домовленості про три системи ППО Patriot із десяти необхідних. Втім, необхідні також ракети, дрони, РЕБи та стабільне фінансування армії, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає РБК-Україна.

"З питанням ракет працюємо, ракети у нас є. Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з'являється майданчик. Виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що лідер США Дональд Трамп погодився передавати системи Україні. Це відбуватиметься шляхом продажу, а отже нині Україна має знайти гроші на всі 10 систем. Було б добре мати до кожної системи одразу пакет з ракетами.

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"Скільки вже маємо. Три. Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія - одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами", - заявив він.

За словами Зеленського, Україні потрібно закрити дефіцит 40 млрд на рік. Однак українське виробництво дронів на сьогодні вимагає ще 25 млрд на рік.

"Ракети, дрони, РЕБи, оцей напрямок – 25 мільярдів. Це вже 65, якщо все це закривати. Я почав над цим працювати. Дуже важка тема, але я вже почав", - додав президент.

Посилення ППО для України

Як повідомляв УНІАН, німецька збройова компанія HENSOLDT отримала замовлення на постачання Україні радарів для посилення протиповітряної оборони вартістю понад 340 мільйонів євро.

Водночас держдепартамент США схвалив продаж Україні двох пакетів зброї та обладнання на загальну суму 322 мільйони доларів. Туди зокрема увійдуть ракетні системи HAWK Phase III та БМП Bradley, а також їхній ремонт та підтримку.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що ЗРК Patriot для України будуть доставлені за тижні. Водночас німецькі ЗМІ писали, що перший комплекс Patriot передадуть Україні навесні 2026 року.

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