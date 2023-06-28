У Литві очікують на ухвалення більшої колективної підтримки для України на саміті НАТО у липні.

Україна отримає від Литви два зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у мікроблозі Twitter.

"Литва отримала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. У боротьбі України проти агресора протиповітряна оборона є ключовим фактором", - наголосив Науседа.

При цьому, глава Литовської держави очікує на більше колективних рішень для підтримки України на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться у липні у Вільнюсі.

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"Разом до перемоги", - додав Науседа.

NASAMS - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні NASAMS зарекомендувала себе як ефективна система ППО. Цей комплекс був розроблений норвезькою компанією Kongsberg спільно з американською Raytheon.

NASAMS можуть збивати ракети, літаки та інші повітряні цілі супротивника на малих і середніх висотах. Дальність ураження складає від 2,5 до 40 км; висота ураження - від 30 м до 16 км; час реагування - 10 секунд.

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