Запит на закупівлю системи NASAMS зробив уряд України.

Держдепартамент Сполучених Штатів схвалив можливий продаж Україні системи протиповітряної оборони NASAMS та обладнання для неї на суму 285 млн доларів.

Як повідомляється на сайті Агентство зі співробітництва в галузі безпеки (DSCA), що входить до складу Пентагону, запит на закупівлю системи NASAMS зробив уряд України. Також ідеться про придбання обладнання: GPS-приймачів, інструментів, генераторів, запчастин, програмної підтримки тощо.

DSCA зазначає, що основним підрядником виступить Raytheon Missiles and Defense з Аризони. Агентство уже видало необхідну сертифікацію.

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"Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру", – йдеться в документі.

Системи NASAMS в Україні

У вересні 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала перші комплекси NASAMS. Ці ЗРК є не спеціалізованим протиракетним комплексом, а саме засобом протиповітряної оборони.

У березні 2023 року уряд Норвегії повідомляв, що країна спільно зі США передасть Україні ще два взводи зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Також Норвегія зобовʼязалася навчити український персонал обслуговуванню та експлуатації системи.

Ці комплекси вже застосовувалися в Україні. У Повітряних силах України повідомили, що за 5 місяців роботи вони знищили понад 100 російських ракет та дронів.

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