Держдепартамент Сполучених Штатів схвалив можливий продаж Україні системи протиповітряної оборони NASAMS та обладнання для неї на суму 285 млн доларів.
Як повідомляється на сайті Агентство зі співробітництва в галузі безпеки (DSCA), що входить до складу Пентагону, запит на закупівлю системи NASAMS зробив уряд України. Також ідеться про придбання обладнання: GPS-приймачів, інструментів, генераторів, запчастин, програмної підтримки тощо.
DSCA зазначає, що основним підрядником виступить Raytheon Missiles and Defense з Аризони. Агентство уже видало необхідну сертифікацію.
"Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру", – йдеться в документі.
Системи NASAMS в Україні
У вересні 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала перші комплекси NASAMS. Ці ЗРК є не спеціалізованим протиракетним комплексом, а саме засобом протиповітряної оборони.
У березні 2023 року уряд Норвегії повідомляв, що країна спільно зі США передасть Україні ще два взводи зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Також Норвегія зобовʼязалася навчити український персонал обслуговуванню та експлуатації системи.
Ці комплекси вже застосовувалися в Україні. У Повітряних силах України повідомили, що за 5 місяців роботи вони знищили понад 100 російських ракет та дронів.