Наприкінці червня під час візиту в Україну Науседа повідомив, що Литва закупить та передасть Україні два ЗРК NASAMS.

Литва передасть Україні пускові установки ЗРК NASAMS вже у вересні. Про це написав президент Литви Гітанас Науседа у Twitter після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS", - написав Науседа.

У свою чергу президент Зеленський у Twitter подякував президенту Литви за підтримку.

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"Я подякував Гітанасу за сильну та тривалу підтримку України з боку Литви. Військова допомога, Формула миру, експорт зерна, відновлення та інші питання. Маємо повне взаєморозуміння та готовність до спільної роботи", - написав Зеленський.

NASAMS від Литви для України - що відомо

Наприкінці червня під час візиту в україну президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Литва закупить та передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS.

У посольстві Литви уточнили, що Україні передадуть оновлені NASAMS, які будуть повністю готові до інтеграції в систему української ППО. Вартість контракту становить приблизно 9,8 млн. євро. Отримання систем ППО варто очікувати протягом трьох місяців.

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