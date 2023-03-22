Це вже третій вид боєприпасу, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.

Державний концерн "Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України. Про це повідомила прес-служба концерну.

"Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях. Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15200 м)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що замовленню Міністерства оборони України передували заводські випробування, на яких "Укроборонпром" підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду – міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряду.

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"Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного "радянського" зразка", - додали в концерні.

Виробництво дефіцитних снарядів для фронту - що відомо

Раніше повідомлялося, що Україна почала виробляти 125-мм снаряди для радянських танків Т- 64, Т- 72 і Т-80. З міркувань безпеки виробництво снарядів винесено за межі країни.

Також нещодавно "Укроборонпром" підписав з Міноборони контракт на постачання 120-мм мінометних мін, які також виготовляються у взаємодії з однією з країн-учасників НАТО.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Кабінет міністрів утворив акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" шляхом перетворення державного концерну "Укроборонпром".

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