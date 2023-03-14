З міркувань безпеки виробництво снарядів винесено за межі країни.

"Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для радянських танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими захисники вибивають російських окупантів з української землі, йдеться у повідомленні концерну.

Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства "Укроборонпрому" розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном. Вже поставлено першу партію.

Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів, зокрема мінометних мін 82-мм та 120-мм, артилерійських пострілів 122-мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм, йдеться у повідомленні.

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З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь українські фахівці - конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.

Виробництво боєприпасів – останні новини

Нещодавно "Укроборонпром" підписав з Міністерством оборони України контракт на постачання 120-мм мінометних мін, які також виготовляються у взаємодії з однією з країн-учасників НАТО.

У листопаді українські зброярі показали перші снаряди калібру 152 мм, які здатні залишати після себе вирву глибиною 2-2,5 м та 6 м у діаметрі.

Крім того, налагоджено також виробництво 122 мм боєприпасів, а також мін калібру 120-мм. Засоби ураження пройшли успішні випробування. Ці боєприпаси мають зменшити залежність української артилерії від поставок озброєння з-за кордону.

Виснаження запасів БК до радянських танків, які стоять на озброєнні ЗСУ, стало одним з головних аргументів країн Європи щодо пришвидшення передачі Україні Leopard.

Водночас Захід займається виробництвом 155-мм снарядів для українських артилеристів.

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