Цій САУ не потрібно зупинятися, щоб випустити снаряди, що ускладнює її виявлення та боротьбу з нею.

Німеччина може вже у 2024 році може передати Україні нові самохідні гаубиці RCH-155. Про це Spiegel заявив відповідальний за розробку САУ, керуючий директор компанії-виробника Krauss-Maffei Wegmann Аксель Шайбель.

За його словами, виробництво вже розпочато, і перші машини мають бути передані Україні наприкінці наступного року. Шайбель також нагадав, що Україна є першим замовником цієї техніки.

RCH-155 схожа на САУ Panzerhaubitze 2000, але розміщена на колісній машині Boxer. Шайбель зазначив, що гарматний модуль RCH-155 стріляє артилерійськими боєприпасами калібру 155 міліметрів під час руху, що робить її унікальною в світі.

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Те, що цій САУ не потрібно зупинятися, щоб випустити снаряди, має величезні переваги, оскільки ускладнює її виявлення та боротьбу з нею.

RCH-155 здатна автоматично стріляти дев'ятьма снарядами на хвилину, які вражають цілі на відстані від 40 до 50 кілометрів або навіть більше, залежно від типу боєприпасів.

Гаубиці RCH-155 для України - що відомо

RCH 155 була розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і представлена в 2014 році.

У розпорядженні САУ – ствол довжиною 52 калібру (8 м), автоматична система зарядки з боєкомплектом у 30 споряджених снарядів і 144 модульних метальних зарядів.

Це гармата закритого типу на колісному шасі, побудованому на базі вузлів і агрегатів німецько-нідерландського багатоцільового бронетранспортера Boxer. Постріл проводиться дистанційно екіпажем, що розміщується в кабіні САУ. Передбачена також можливість зарядки за постріл в ручному режимі.

У січні 2023 року радник компанії Krauss-Maffei Wegmann Ніколас Драммонд повідомляв, що у Німеччині почалося виробництво САУ RCH 155 для України:

Раніше зазначалося, що Україна зможе отримати ці гаубиці не раніше 2025 року.

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