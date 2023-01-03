Зазначається, що з цих установок можна стріляти максимальним зарядом під кутом 90 градусів.

У Німеччині почалось виробництво самохідних артилерійських установок (САУ) RCH 155 для України.

Про це повідомив у Twitter радник компанії Krauss-Maffei Wegmann Ніколас Драммонд. Саме цей концерн займається виробництвом цієї зброї.

"Іноді об'єднання двох перевірених рішень у нову концепцію може бути революційним без ризику. Почалося виробництво Boxer RCH 155 для України. Можна стріляти максимальним зарядом під кутом 90 градусів. Ви навіть можете це зробити на схилі до 10 градусів", - написав Драммонд на своїй сторінці у соцмережі.

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Гармата-гаубиця RCH-155: що відомо

RCH 155 – 155-мм САУ була розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і представлена в 2014 році.

У розпорядженні САУ – ствол довжиною 52 калібру (8 м), автоматична система зарядки з боєкомплектом в 30 споряджених снарядів і 144 модульних метальних зарядів.

Це гармата закритого типу на колісному шасі, побудованому на базі вузлів і агрегатів німецько-нідерландського багатоцільового бронетранспортера Boxer. САУ оснащена потужним дизельним двигуном з турбонадувом MTU 199TE20.

Постріл проводиться дистанційно екіпажем, що розміщується в кабіні САУ. Передбачена також можливість зарядки за постріл в ручному режимі.

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