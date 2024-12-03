На деяких напрямках фронту українські військові мають більше безпілотників, аніж окупанти.

Україна цього року вийшла в паритет з РФ по кількості дронів. Про це сказав командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі Київ24.

"На поточний момент можу сказати, що в нас з ворогом паритет. На деяких відтинках у нас є більша кількість, ми випереджаємо ворога. На деяких не суттєво відстаємо. Поточний рік дав можливості в цьому напрямку вийти з противником в паритет", - зазначив він.

За словами Федоренка, за поточний рік ми виросли "на декілька голів" у розвитку БПЛА.

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Як зауважив комбат, наразі важливо нарощувати виробництво безпілотних систем.

"Технічно ми набули спроможності високоефективної експлуатації тих засобів, які виготовляє держава Україна та приватні компанії, що обслуговують військово-промисловий комплекс України. Важливо мати гроші в кількості, щоб можна було масштабувати підприємства і виготовляти ці засоби в кількості, достатній для масованого застосування проти РФ. За наявною інформацією, ці заходи активно вживаються", - сказав Федоренко.

Він зазначив, що максимально ефективна комбінація застосування – це коли ударний безпілотник дальнього радіуса дії виконує завдання спільно з ракетами.

"Таким чином ППО противника повною мірою не спроможнє справитись зі збиттям всіх категорій цілей. І в нас або один, або інший ударний засіб залітає в необхідну категорію цілей і вражає її або знищує", - пояснив він.

Безпілотники в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна почала частіше використовувати FPV-дрони зі штучним інтелектом, які здатні оминати засоби РЕБ. Про це днями писало видання The Economist. Зазначалось, що війна безпілотників в Україні дуже швидко змінюється і розвивається. Україна використовує дрони у величезних масштабах.

Нещодавно Україна вперше показала власний "аналог" іранського "шахеда".

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