Війна в Україні змушує швидко підлаштовуватися під проблеми навіть у галузі безпілотників.

Війна безпілотників в Україні дуже швидко змінюється і розвивається. Наприклад, якщо раніше, на домінування російської артилерії, Україна відповіла дешевими FPV-дронамі, то тепер вони є самостійною силою, що використовується у величезних масштабах. Цього року Україна виробить 2 мільйони одиниць FPV-дронів, пише The Economist. Повідомляється, що на фронті частіше почали використовуватися безпілотники зі штучним інтелектом, які обходять засоби РЕБ.

Якщо на початку 2023 року, під час масового впровадження БПЛА, вони могли пролетіти всього близько 10 кілометрів, то зараз польоти на 30 км - звична річ, заявляє гендиректор української компанії Kvertus (яка виробляє обладнання для захисту від дронів) Ярослав Філімонов. Поліпшення ситуації можливе завдяки потужнішим антенам і ретрансляторам сигналу, які дають змогу дронам зв'язуватися з базовими станціями з великих відстаней.

Однак уже зараз, за словами одного з інсайдерів, Україна спостерігає 1000 російських безпілотників протягом кожних 24 годин. Це призвело до того, що деякі ділянки лінії фронту, наприклад, навколо Сіверська в Луганській області, стали практично недоступні для людей. Видання повідомляє, що безпілотники тепер несуть більшу частину втрат на полі бою, обігнавши артилерію.

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За даними дослідницької групи Tochnyi' info, українські FPV-дрони, своєю чергою, знищили в повітрі вже понад 850 російських розвідувальних дронів, полегшивши навантаження на запаси ракет ППО країни і підірвавши здатність Росії координувати удари. Тоді як інший тип безпілотників - "бомбардувальники" - займаються тим, що розкидають 10-кілограмові міни на дорогах постачання, які використовують окупанти.

ЗМІ пише, що найбільша зміна полягає в частішому використанні радіоелектронних засобів боротьби (РЕБ) з безпілотниками.

"Це почалося з глушіння сигналів GPS із супутників, через що американська зброя точного наведення почала виходити з ладу з лякаючою частотою. Тепер ця технологія поширюється і на зв'язок між пілотом і безпілотником", - ідеться в матеріалі.

Співзасновник і генеральний директор компанії Helsing (що займається розробкою ШІ для військових) Гундберт Шерф заявив, що тепер перешкоди не "точкові", а "повсюдні". Виробники дронів змушені змінювати свої радіостанції та антени. Вони стикаються з дилемою: якщо вони покладаються на поширені частоти, то деталі для них легко знайти, але глушити їх гірше; рідкісні частоти глушаться менше, але вимагають більш незрозумілого обладнання.

Експерти зазначають, що розв'язання проблеми полягає в тому, щоб повністю уникнути перешкод, покладаючись на штучний інтелект, який спрямовує безпілотник до цілі на останніх етапах польоту.

Дані з поля бою свідчать про те, що відсоток влучань безпілотників, керованих ШІ, вже перевищує 80%. Це вище, ніж у безпілотників з ручним керуванням.

Безпілотники у війні Росії проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що на офіційних знімках, опублікованих у Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського, можна побачити безпілотник, який зовні схожий на іранський "Шахед", що використовується Росією для ударів по Україні. Виявилося, що це вітчизняний "аналог".

Крім того, китайські безпілотники, які використовуються окупантами у війні проти України, шкодять, зокрема Європі.

"Безпілотники з китайських заводів і північнокорейські війська завдають шкоди нашим центральним безпековим інтересам", - заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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