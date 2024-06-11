Він стведжує, що зараз в Україні є багато виробників дронів, але не всі вони готові до масштабного виробництва.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив, що державні компанії за п'ять місяців передали українським захисникам у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.

"За період, який минув цього року, за ці півроку, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - сказав він, пише РБК-Україна.

Сухаревський запевнив, що завдання президента України Володимира Зеленського про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів буде перевиконано.

Відео дня

Він стведжує, що зараз в Україні є багато виробників дронів, але не всі вони готові до масштабного виробництва. Тому створюються державні програми, щоб масштабувати їхнє виробництво.

"Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки", - додав він.

Використання дронів у війні

Успіх використання дронів-камікадзе на війні в Україні проти важкої броньованої техніки здивував більшість військових командирів світу. Вдалі застосування fpv-дронів підкреслили вразливість та неефективність бронетехніки з обох сторін, повідомляє Kyiv Post.

Посилаючись на статтю у військовому журналі США Breaking Defense, видання підкреслює, що таке застосування та можливості безпілотників в Україні вплине на майбутні розробки бронетехніки у світі, зокрема на заміну наступного покоління для основного бойового танка США M1 Abrams і піхотної бойової машини M2 Bradley.

Вас також можуть зацікавити новини: