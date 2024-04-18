Готуються також інженери.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів про підготовку українців для роботи на літаках F-16.

Питання він прокоментував в ефірі телемарафону. Як відомо, навчальний центр F-16 для українських пілотів організовано на території Румунії. Хоча найбільші майданчики підготовки - це Британія, Франція, США, уточнив Євлаш.

"Зараз найбільша підготовка триває безпосередньо у Великій Британії, Франції та Сполучених Штатах Америки… Про інші країни-партнери, звичайно що, складно говорити, оскільки більшість інформації тримається за зачиненими дверима. І наші партнери небагатослівні", - пояснив речник.

Також на запитання щодо того, скільки саме українських військових проходять ці навчання, він зауважив, що це не та інформація, яку має знати Росія.

"Однак, я можу сказати, що всі слоти, які нам виділили наші країни-партнери, - вони всі заповнені абсолютно. Цей процес не закінчується. Як ви бачили нещодавно інформацію про закінчення нашого молодого льотного складу, який завершив навчання, вивчення мови та наземної підготовки, теорії. Вони вже перейшли на наступний етап, перемістилися до Франції. І зараз там проходять навчання на легкомоторних літаках. Що, власне, є перехідним періодом до того, як вони сядуть на F-16", - розповів Євлаш.

Він додав, що окрім пілотів готуються і інженери. Останні мають обслуговувати ці літаки.

Євлаш оцінив вплив F-16 на війну в Україні

Раніше Євлаш заявив, що Україна очікує на сучасні винищувачі F-16, адже вони суттєво посилять протиповітряну оборону країни, оскільки така авіація є складовою загальної системи ППО.

За його словами, цього року хід війни можуть змінити, окрім F-16, і системи ППО. Євлаш наголосив, що наразі Україні потрібні системи ППО малої, середньої та великої дальності, оскільки кожен вид "відповідає за вирішення повітряних загроз та ефективне протистояння цілям ворога".

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