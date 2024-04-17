Також він прокоментував постачання Україні винищувачів Gripen.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна очікує на сучасні винищувачі F-16, адже вони суттєво посилять протиповітряну оборону країни, оскільки така авіація є складовою загальної системи ППО.

"Ми нещодавно бачили атаку Іраном Ізраїля, як ефективно відпрацювала ППО союзників, яким вдалося знищити досить велику частину ракет, завдяки авіації. Тому не можна говорити, що літаки не вплинуть на перебіг бойових дій. Це значно посилить наші спроможності на полі бою та не тільки дозволить протистояти повітряним загрозам ворога, але й полегшить роботу наших піхотних підрозділів й морської компоненти. Але звісно, все залежить не тільки від F-16, а від типу блоку та радару, а також озброєння, оскільки літак є носієм ракет", - зазначив він в інтерв'ю виданню "Фокус".

За його словами, в цьому році хід війни можуть змінити, окрім F-16, й системи ППО. Євлаш наголосив, що наразі Україні потрібні системи ППО малої, середньої та великої дальності, оскільки кожний вид "відповідає за вирішення повітряних загроз та ефективне протистояння цілям ворога".

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"Також важливим лишається розбудова аеродромів для застосування F-16. Ми розуміємо, що в жодній країні світу не вистачає систем ППО, щоб повністю прикрити нашу територію. Літаки є складовою ППО, які можуть застосовуватися та доповнювати наземні стаціонарні системи", - пояснив речник.

Євлаш розповів, що питання щодо модернізації F-16 перед тим, як їх отримає Україна, вирішується на "Рамштайні". За його словами, партнери також заявили, що передаватимуть ЗСУ літаки-донори.

"Це нормальна світова практика, коли країні відправляють літаки, з яких можна отримати певні деталі, оптимізувати, замінити запчастини", - додав речник.

Він зауважив, що наразі йдуть переговори щодо постачання винищувачів Gripen, проте українська система більш розрахована на F-16.

"Gripen могли б доповнити наш повітряний парк і допомогти боротися з повітряними загрозами, але F-16 більш поширений літак у світі. Таких винищувачів багато у наших партнерів. Щодо перешкод, цим займається політико-дипломатичний корпус", - підкреслив Євлаш.

Спікер зазначив, що наразі Повітряні Сили України мають більше бойових літаків, ніж на початку повномасштабної війни, адже країни-партнери, які мали на озброєнні Су-27, Міг-29 передавали їх нашій державі.

"Це займало менш часу на підготовку наших пілотів, та не потребувало додаткової інфраструктури та обладнання, внаслідок існування наших мобільних станцій, які в полі ремонтують та надають літакам друге дихання. Крім того, від початку російсько-української війни у 2014 році, шляхом виділених державою матеріально-технічних засобів і коштів, ми поступово відновлювали нашу авіацію. Внаслідок сукупності цих факторів, нам вдалося примножити авіаційний парк, але ми прагнемо до повного переозброєння, оскільки прямуємо в НАТО, а основний літак там F-16. Щонайменш, нам потрібно 150 таких машин, які допомогли б вирішити завдання в повітряному просторі", - пояснив речник.

За його словами, Україна повністю покладається на своїх партнерів щодо надання таких систем як Patriot та інших. Євлаш наголосив, що ніколи не буває достатньо ракет, а саме під час бойових дій з таким сильним противником.

"Він (ворог - УНІАН) постійно застосовує комбіновані атаки. Тому нам потрібно більше різних типів засобів ППО. Разом з тим, ми розвертаємо мобільні вогневі групи, які допомагають протистояти викликам з боку РФ, а також РЕБ - сучасна та ефективна технологія - дозволяє економити ракети", - підсумував представник ПС ЗСУ.

Надання Україні F-16: останні новини

Як писав УНІАН, Україна отримає від Норвегії оновлені F-16. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що чим новіша модифікація винищувача, тим більше варіантів управління різними видами ракет є на винищувачі.

"Відрізняються модифікації здебільшого авіонікою. Тобто системою наведення озброєння, виявлення та управління тим озброєнням, яке новітнє, яке зараз є у Норвегії. Там є можливість приблизно до ескадрильї літаків передати нам нових, рівня блок Block 50/52", - пояснив він.

Також раніше речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що українські пілоти перебувають на завершальному етапі освоєння F-16.

"На завершальних етапах знаходиться навчання пілотів, які проходять підготовку у Данії та США. Вони тренуються відточувати свою майстерність на задачах, які будуть поставлені перед ними в Україні. Відпрацьовують удари по малорозмірним цілям, зокрема таких як "шахеди", крилаті та керовані авіаційні ракети, проти яких буде спрямовуватися зокрема і наша нова винищувальна авіація", - запевнив він.

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