За словами Валентина Бадрака, вітчизняні балістичні ракети потрібно підсилювати іноземними технологіями.

Вже у 2025 році українські балістичні ракети будуть використовуватися для ударів по російській військовій інфраструктурі. Таке переконання в інтерв'ю УНІАН висловив директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

При цьому, за його словами, українські балістичні ракети потрібно підсилювати іноземними - зокрема, - американськими технологіями:

"Нам потрібні рішення, які вже є, наприклад, які були в ракетах ATACMS. Зважаючи, що технології не нові, американці готові нам їх надати".

Бадрак підкреслив, що питання розвитку балістичних ракет рухається, але не так швидко, як би цього хотілося, і не в останню чергу - через проблему адміністрування. Експерт зазначив, що серед фахівців уже давно ведуться точаться про необхідність зміни керівництва КБ "Південне" - головного конструкторського бюро, яке займається цим питанням.

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"Тобто, там дуже гарна команда конструкторів, але менеджмент кульгає на обидві ноги. Другий момент – треба, щоб всі складові ракетної програми велися та координувалися не через Мінстртатегпром, а через Міноборони. Конкретно – через "ракетного" заступника міністра", - резюмував Бадрак.

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За його словами, США варто перестати обмежувати Україну в ударах по території РФ.

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