Пропозицію Зеленського було розглянуто, хоча розбіжності зберігаються.

Президент США Джо Байден у п'ятницю заявив, що західним союзникам поки не вдається досягти консенсусу щодо питання застосування Україною далекобійної зброї для ударів по території РФ.

Як пише Bloomberg, пропозиція України отримала деяку підтримку серед союзників по НАТО, коли Джо Байден звернувся із закликом дотримуватися лінії підтримки зруйнованої війною країни.

Президент США, який попередив, що на Україну чекає "дуже важка зима", спробував заручитися підтримкою Заходу під час короткого візиту до Берліна.

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Байден планує використати свої президентські повноваження, щоб зберегти допомогу Україні до кінця свого терміну в січні, розповів журналістам у Берліні прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами людей, знайомих із дискусіями в альянсі, чиновники НАТО обговорюють, чи може американський лідер зробити сміливіший крок щодо України після голосування 5 листопада, незалежно від того, хто переможе.

Деякі співрозмовники попередили, що обговорення перебуває на ранній стадії. Шольц, як і раніше, виступає проти якнайшвидшого вступу України в НАТО, а також за відмову постачати Києву ракети дальнього радіусу дії. Канцлер сказав разом із Байденом:

"Ми підтримуємо Україну так енергійно, як тільки можливо, водночас ми стежимо за тим, щоб НАТО не стала стороною у війні, щоб ця війна не перетворилася на ще більшу катастрофу".

Від'їжджаючи, Байден сказав, що "немає консенсусу" з питання про постачання Києву зброї дальнього радіусу дії для нанесення глибоких ударів по російській території.

"Тим не менш, зустріч міністрів оборони країн НАТО цього тижня показала велику відкритість до обговорення запрошення вступити до альянсу. Але, за їхніми словами, до виборів у США, які відбудуться 5 листопада, шансів на просування мало", - наголошується в статті.

Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ

На сьогодні немає одностайної думки всіх партнерів щодо дозволу наносити удари далекобійною зброєю по території Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, це "ризиковане питання", бо йдеться про "пакет дуже сильних ракет", тож кожна з країн - США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія - не хочуть ризикувати. Глава держави підкреслив, що серед цих 5 країн є ті, які на боці України в цьому питанні.

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