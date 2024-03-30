Воїнам довелося шукати варіанти для збереження техніки.

47-ма окрема артилерійська бригада показала самохідну артилерійську установку "Богдана" калібру 155 мм із захистом кабіни від дронів.

Як повідомляє прес-служба бригади у Facebook, окупанти не зупиняють полювання за українським озброєнням, тому довелося шукати варіанти для збереження техніки.

"Геніальні рішення потребують геніальних думок, а наше сьогодення вимагає саме такого підходу постійно", - йдеться у повідомленні.

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У межах проекту "Харконнен" бійці створили систему захисту гармати від дронів-камікадзе. Як пише "Мілітарний", решітки встановили на лобову та верхню частину кабіни, де перебувають водій і обслуга САУ, капот над двигуном і в місці перевезення 155-мм снарядів разом із пороховими метальними зарядами.

САУ "Богдана"

Як повідомляв УНІАН, українська самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана" - це спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії "Українська бронетехніка". Гаубиця розроблялася у рамках дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням Міністерства оборони України з лютого 2016 року.

"Богдана" стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр 155 мм.

Початково САУ будувалася на шасі українського КрАЗ-63221 6х6 зі спареною броньованою кабіною для розміщення обслуговування бойової машини. У 2023 році вперше була представлена нова версія цієї САУ на шасі чеської Tatra T815 8×8.

У неї автоматизована система наведення на контролерах Siemens siplus і SIMATIC HM. Управління зарядкою, наводкою і стрільбами може проводитися як з кабіни установки, так і зовні. Також на ній є контейнери, здатні вмістити від 20 снарядів.

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