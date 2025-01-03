Загалом на оборону і безпеку України у 2025 році заклали 2 трлн 230 млрд гривень.

Президент України Володимир Зеленський доручив у 2025 році виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Також українські підприємства планують виготовити близько трьох тисяч крилатих ракет і ракет-дронів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трлн 230 млрд гривень. Кожна гривня платників податків з держбюджету буде знову направлятися на ці потреби. Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд гривень", - заявив Шмигаль.

За словами глави уряду, українські підприємства оборонно-промислового комплексу планують наростити виробничі спроможності до 30 млрд доларів. Також у межах проєкту "Зброя перемоги" уряд запустить довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років:

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"Особливу увагу будемо приділяти компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від президента України - виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько трьох тисяч крилатих ракет і ракет-дронів".

Шмигаль також відмітив, що Україна буде розвивати "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікується залучити понад 1 млрд доларів за такою моделлю.

Зброя для фронту - останні новини

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в сегменті дронів для фронту в Україні вітчизняна продукція складає понад 96%. За його словами, на оборону 2024 року було спрямовано більше половини видатків державного бюджету. Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в 6 разів.

Між тим військовий експерт, екс-речник Генштабу ЗСУ, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов розповідав, що зброї з нових пакетів від адміністрації чинного президента США Джо Байдена вистачить на те, щоб Сили оборони могли впевнено почуватися на полі бою впродовж першої половини 2025 року.

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