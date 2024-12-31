В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній.

У сегменті дронів для фронту в Україні вітчизняна продукція складає понад 96%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами прем'єра, на оборону цього року було спрямовано більше половини видатків державного бюджету. Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в 6 разів.

Шмигаль зазначив, що в оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній.

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"Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина — українського виробництва. У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проект "Армія дронів" закупили більше 1,2 млн безпілотників", - сказав він.

Також очільник уряду наголосив, що самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу.

"Значно просунулася ракетна програма. Була створена українська далекобійна зброя", - дода прем'єр.

Крім цього, Шмигаль відмітив початок роботи так званої "данської моделі" завантаження українського ОПК, коли партнери допомагають Україні, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. В межах цієї програми вдалося залучити майже мільярд доларів.

Зброя для фронту – останні новини

Україна працює над розвитком ракетної промисловості на тлі можливих проблем із західною допомогою у майбутньому. Однією з ракет, над якою ведеться робота, є "Трембіта", писав The Economist. "Трембіта" у базовій комплектації здатна розвивати швидкість до 400 км/год і має дальність польоту 200 км. Та розробляється також більша і потужніша модель, яка зможе долетіти до Москви.

Зброї з нових пакетів від адміністрації чинного президента США Джо Байдена вистачить на те, щоб Сили оборони могли впевнено почуватися на полі бою впродовж першої половини 2025 року, сказав військовий експерт, екс-речник Генштабу ЗСУ, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов.

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