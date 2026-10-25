Російського флоту уперше за понад десятиліття не було два місяці в Середземному морі

Причин такої відсутності багато: від втрати доступу до ключової бази в Середземномор’ї до потреби захищати судна тіньового флоту в інших регіонах.

Уперше за понад десятиліття протягом двох місяців цього року в Середземному морі не було жодного корабля військово-морського флоту Росії. Про це повідомило видання Breaking Defense із посиланням на представника НАТО.

За словами посадовця, з початку липня до початку вересня в Середземному морі не було російської військово-морської присутності.

Джерело видання стверджує, що востаннє повна відстуність кораблів ВМФ Росії в регіоні спостерігалась у 2016 році. За іншими оцінками, така ситуація відбулась вперше з 2013 року.

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Представник НАТО та двоє аналітиків розповіли, що причин такої відсутності багато: від втрати доступу до ключової бази в Середземномор’ї до потреби захищати судна тіньового флоту в інших регіонах.

При цьому російський флот наразі не має достатньо спроможного угруповання танкерів і допоміжних суден, необхідного для тривалого забезпечення значної кількості розгорнутих сил. Посадовець НАТО розповів:

"Наприклад, російський флот постійно розміщує фрегати в Ла-Манші. Для їхнього забезпечення він покладається на ремонтне судно типу "Амур", призначене для доставлення деталей або ремонту кораблів, а не для поповнення запасів. Тому їм доводиться передавати вантажі борт у борт, що справді небезпечно".

Професор міжнародної безпеки Ланкастерського університету Базіль Жермон погодився, що обмежені сили надводних бойових кораблів Росії дедалі частіше переорієнтовують на захист стратегічно важливих торговельних суден. Водночас він застеріг від висновку, що Росія повністю відмовиться від критично важливих морських шляхів у Середземному морі.

Проблеми російського флоту

Раніше повідомлялось, що Росія витратила близько мільярда доларів і дев’ять років на спроби відремонтувати єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Однак численні аварії, пожежі, корупційні скандали та проблеми із запчастинами поставили хрест на його поверненні до строю. Тепер корабель стоїть у Мурманську, а його майбутнє пов’язують із утилізацією.

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