В мережі заявили про часткове відновлення роботи Starlink в Україні: джерело спростувало

Йдеться про ліміти в 140-160 кілометрів.

Сполучені штати ще не відновили повноцінну роботу Starlink в Україні. Про це УНІАН повідомило джерело в Офісі Президента.

"Є підтвердження, що ліміти на швидкості 140-160 км/год нікуди не зникли, навігація нормально не працює. Всі потестували", – повідомило джерело.

Водночас волонтер Сергій Стерненко повідомляє про те, що частина підрозділів вже говорять про відновлення роботи при польотах на швидкостях понад встановлені раніше ліміти.

Відео дня

"Однак, це стосується далеко не усіх місій. Частина з них була зірвана, оскільки в окремих випадках обмеження продовжують діяти", – додав Стерненко.

Що відомо про відновлення роботи Starlink в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про те, що повна швидкість підключення до Starlink для України поки що не відновлена. Водночас президент зазначив, що чекає на відповідь з цього питання від держсекретаря Марко Рубіо, який пообіцяв дати її протягом 48 годин.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що очільник SpaceX Ілон Маск вже нібито відновив Україні доступ до терміналів Starlink. Водночас Трамп відмовився коментувати інформацію про те, що він особисто дзвонив Маску з проханням зняти обмеження швидкості роботи терміналів в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: