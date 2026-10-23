Трамп заявив, що Маск відновив доступ України до Starlink

При цьому він відмовився коментувати повідомлення про те, що він нібито дзвонив Маску з проханням зняти обмеження швидкості роботи терміналів в Україні.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що генеральний директор SpaceX Ілон Маск відновив Україні доступ до терміналів Starlink. Про це пише Clash Report.

При цьому він відмовився коментувати повідомлення про те, що він нібито дзвонив Маску з проханням зняти обмеження швидкості роботи терміналів в Україні.

"Ну, я не хочу говорити, але я знаю, що це була дуже цікава ситуація. Тож не хочу коментувати ні так, ні інакше, але у мене з Ілоном дуже хороші стосунки. Давайте далі. Ну, я не хочу це коментувати. Так, не хочу це коментувати. Знаєте, дзвонив я чи хтось інший - це не має значення. Гадаю, головне - він усе повернув", - сказав він.

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Журналіст нагадав йому, що президент Володимир Зеленський заявив, що удари Росії минулої ночі доводять, що у відносинах з Володимиром Путіним нічого не змінилося і що він не хоче миру.

"Що ж, подивимося, як усе складеться. Таке трапляється досить часто", - відповів Трамп.

Робота Starlink в Україні

Раніше видання WSJ писало, що Трамп зателефонував Маску й попросив зняти обмеження. За даними видання, після цієї розмови система почала працювати на вищих швидкостях, хоча її функціональність повністю не відновили.

За даними ЗМІ, коли українського чиновника запитали про ці твердження, він відповів, що вони "всі неправдиві". За його словами, обмеження швидкості в 161 км/год залишається в силі, що серйозно заважає ключовим військовим операціям, зокрема ударам на середній дистанції та перехопленню високошвидкісних дронів.

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