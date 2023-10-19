Російський диктатор намагається залякати мешканців півдня, каже Гуменюк.

Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк відреагувала на російську погрозу посилити патрулювання повітряного простору над Чорним морем літаками Міг-31К з ракетами "Кинджал".

В ефірі інформаційного телемарафону вона зазначила, що окупанти роблять такі заяви, щоб залякати цивільне населення, зокрема, на півдні. "Знов зауважу, що нас провокують на те, щоб ми зреагували на заяву Путіна, до прикладу. Згадайте, коли в повітрі МіГ, ніколи не лунало де саме, в якій частині повітря він знаходиться, але тривога вкривала фактично всю території України", - сказала вона.

Гуменюк нагадала, що небезпека, яку може нести цій літак зі спорядженою аеробалістичною ракетою, стосується всієї території України.

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"Тому, з якого рубежу вони будуть заходити на удар, не так принципово. Це пролунало більше як тиск якраз на південні регіони, як намагання налякати населення. Як намагання, знову ж таки, розбурхати суперечку між мирним населенням і силами оборони. Це спроби провокувати внутрішні конфлікти в країні, тому що зовнішньо вони нас перемогти не здатні", - зазначила начальниця прес-центру.

Погрози Путіна щодо літаків: що відомо

Нагадаємо, що вчора російський диктатор оголосив, що ВКС Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем.

У Повітряних силах зазначили, що ця заява особливо нічого не змінює, оскільки технічні характеристики "Кинджалів" дозволяють росіянам запускати їх по території України як з північного, так і зі східного напрямків.

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