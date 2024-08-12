Бойовий літак Як-130М позиціонують у якості "‎легкого винищувача".

На російському форумі "‎Армия"‎ компанія "‎Яковлев"‎ представила свою перспективну розробку – літак Як-130М, що створюють на базі навчально-бойового Як-130. Про це повідомляє Telegram-канал ОАК ("‎Объединённая авиастроительная корпорация"‎)‎.

Основною ціллю модернізації заявлено "розширення бойових можливостей літака для підвищення його конкурентоспроможності на зовнішньому ринку".

Розробники очікують, що Як-130М зацікавить іноземних партнерів РФ, які не планують купувати більш важкі та дорогі літальні апарати. Втім, з огляду на міжнародні санкції та сприйняття російської зброї у світі як "токсичної", важко уявити, що когось зацікавить новинка російського ОПК.

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Також варто нагадати, що раніше РФ вже намагалась просунути на світовий ринок свої нові винищувачі Су-57 (більш важкий) та Су-75 (більш легкий), які самі росіяни відносять до п’ятого покоління. Ці спроби закінчились в буквальному сенсі нічим.

Як-130М – характеристики

Щодо можливостей Як-130М, то вони, загалом, є досить широкими, як для літака такого класу.

Повідомляється, що він може нести ракети класу "повітря – повітря" та високоточні авіаційні засоби класу "повітря – земля" із супутниковою та лазерною системами наведення.

До складу Як-130М увійдуть бортова станція радіолокації БРЛС-130Р, оптико-лазерна теплотелевізійна система СОЛТ-130К, бортовий комплекс оборони "Президент-С130" та комплекс засобів зв'язку КСС-130.

Раніше стало відомо, що РФ здатна виготовляти до 30 бойових літаків на рік.

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