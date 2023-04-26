Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони і щодо цього проводиться відповідна робота.

Україна та Італія вивчають можливість спільного виробництва компонентів для систем протиповітряної оборони Skynex.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває в Італії.

"Розширюємо горизонти співпраці України та Італії в галузі ВПК. Сьогодні відвідав італійське оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО. Серед його розробок - ППО малого радіусу дії Skynex. Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія", - зазначив Шмигаль.

Відео дня

За його словами, такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.

"Розглядаємо також можливість спільного виробництва компонентів цих систем", - підкреслив він.

Прем'єр-міністр зауважив, що Україні потрібно більше таких дієвих ППО і щодо цього проводиться відповідна робота.

"Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об'єктів", - пояснив він.

Відносини України і Італії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, в Римі відбулась Конференція щодо відновлення України, на якій онлайн виступив президент України. Своєю чергою Шмигаль перебуває в Італії. Він, зокрема, зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Після зустрічі повідомив, що Україна очікує отримати від Експортно-кредитного агентства Італії SACE підтримку в розмірі 1 млрд євро для відновлення економіки, інфраструктури, забезпечення базових гуманітарних й соціальних потреб людей.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, під час якої обговорили продовження оборонної співпраці.

Вас також можуть зацікавити новини: